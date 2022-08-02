«Дымные колечки»: столичные контрабандисты ввезли электронные сигареты и табак на 70 млн рублей

Таможенники пресекли крупный канал контрабанды в Россию электронных сигарет и табачной продукции из Китая. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.

«Сотрудники главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России выявили сеть оптово-розничных магазинов, которые реализовывали безакцизную табачную продукцию и незадекларированные электронные системы доставки никотина из Китая. Проверки проводились на территории Москвы, Московской области и Краснодарского края. Из незаконного оборота изъято более 10 тонн товаров стоимостью 70 млн рублей. Предполагаемая сумма неуплаченных таможенных платежей может составить 15 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

По данным ФТС, злоумышленники организовали канал поставки электронных устройств под видом товаров народного потребления. Для хранения такой продукции использовали офисные помещения крупного бизнес-центра в Москве. Часть электронных сигарет реализовывалась под марками известных брендов российских производителей табака для кальянов без разрешения правообладателей.

«Образцы изъятого товара направлены на экспертизу для их проверки на предмет опасности для жизни и здоровья граждан», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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