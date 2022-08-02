«Некроз и паралич»: без создания новой финансово-экономической системы России грозят проблемы уже осенью

Отсутствие реальных и энергичных шагов в построении собственной финансово-экономической системы уже в ближайшие месяцы грозит России параличом экономики. Об этом в комментарии РИА «Новый День» заявил политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, мир находится на перепутье, старая глобальная система рухнула, а новой еще не создано, что может поставить в авангард процесса Россию, которая имеет опыт советской системы.

«У нас глобальное экономическое регулирование ушло, а собственное финансово-экономическое регулирование мы еще не построили. Началось это все в конце зимы, весна прошла, лето прошло, еще три месяца и начнутся очень негативные моменты в экономике и вообще во всем. Потому что это все надо делать максимально быстро, а здесь еще даже конь не валялся», – констатировал Неживой.

Политолог обратил внимание, что без срочных изменений нынешняя ситуация приведет страну к «экономическому некрозу и параличу». «Сейчас население сидит на дачах-огородах, а осенью оно вернется, школы начнутся, надо будет работать. А экономически неблагополучное население и нерегулируемые коммерческие сферы – у нас же очень много приходило из-за границы, очень много поставлялось туда, очень большую роль играли валютные операции – это все сейчас вырезано, но на месте этого ничего пока не делается помимо верхушечных замен. Ну убрали (экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия) Рогозина, но чтобы (нынешнему главе «Роскосмоса» Юрию) Борисову вернуть экономические цепочки и развернуть все это дело… он еще месяца 2-3 будет менять, там будут уголовные расследования идти. Такая же тема с «Ростехом» сейчас», – пояснил он.

В этой связи Неживой отметил, что позитивных прогнозов быть не может, пока в стране продолжают плодить новые монополии, например, создавая единого оператора наружной рекламы и интернет-объявлений.

«Проблема с населением очень простая – население надо занимать, кормить ну и развлекать, а ничего на данный момент не делается. Самое главное, населению идею какую-то нужно дать. А какая у нас идея кроме нашей самодостаточности? И вот здесь вопрос возникает. И такой же вопрос возникает в связи с ситуацией в рекламном пространстве, которое теперь будет находиться в одних частных руках. То есть это не государственный будет институт, а это будет опять же – группа лиц с целью извлечения коммерческой прибыли. Поэтому пока прогнозов здесь нельзя делать позитивных никаких. Государство у нас имеет много денег сейчас, но оно на них чахнет и может зачахнуть как Кащей. У нас была такая тема в 1917 году. У царя было очень много золота, но это ему не помогло», – подчеркнул он.

«Монополизация приведет к огромным издержкам и всяким неэффективным вещам. Возникнут вопросы коррупции, эффективности, адекватности современному моменту, потому что такая корпорация не будет заинтересована ни в каких новых направлениях. Она будет как раз заинтересована, чтобы максимально экономить на внедрении нового и максимальном получении прибыли. Там очень узкая группа лиц, которые этот монопольный рынок будут контролировать. Всех остальных оттуда выдавят. И соответственно отсюда будут все минусы. Чего греха таить, я в общем то отношусь к государственникам, но я могу сказать, что вот эти государственные каналы, которые мы видим, они в силу того, что просто однообразные, однобокие, их просто неинтересно смотреть. Здесь такая же абсолютно картина будет», – полагает Неживой.

При этом политолог считает, что линия на выстраивание госкапитализма в России в скором времени сменится, так как разрушение мировой глобальной экономической системы требует создания новых форм.

«В определенный момент возникнет вопрос ребром и будут запущены другие проекты и процессы, которые тоже просчитывались, которые были после 1921-1924 годов осуществлены в Советском Союзе. И деваться от этих вещей некуда – от индустриализации, от создания собственной научной элиты, воссоздания инженерной школы, создания полностью независимых технологических цепочек, с которыми мы будем самодостаточными. Просто выбора нет в этой ситуации. Мир подходит к хаосу. Запад при всей этой ситуации тоже находится на грани и экономическая модель там тупиковая. Запад будет как всегда переходить к жестким, около-фашистским диктатурам и пробовать на вот этой ситуации выходить. Нам такая модель не подходит в силу нашей культурной, многонациональной традиции. Поэтому нам подходит только модель советская», – пояснил он.

«Помните, как в Германии был социализм расовый, а в СССР был социализм классовый. Но у нас прежних классов нет, потому что мы в постиндустриальном обществе живем и здесь классы другие будут. В то время надо было задействовать 20-30% активной части населения в процессе реального производства. Сейчас в связи с автоматизацией, компьютеризацией и развитием технологий одной 20-25-й хватит, то есть 4-5% за глаза хватит на реальный сектор экономки. Еще 10% – на сектор услуг – постричь, побрить, умыть. Все остальное может быть задействовано только – вот пирамида Маслоу, верхние этажи запросов человечества, это искусство, эстетика, наука-космос-океан и все такое, то есть это экспансия – Луна, Марс, это нам по силам, спутники Сатурна, Юпитера. Мы в принципе при современным технологиях можем даже астероиды делать обитаемыми. И это неограниченные ресурсы. И здесь огромное-огромное количество людей может быть востребовано. Вот курс человечества!» – подчеркнул политоло

Как пояснил эксперт, в такой системе отношений «частная собственность выступает тормозом, потому что она в рамках этой модели не действует». «Плюс мы не списываем тему с роботизацией, с искусственным интеллектом, потому что через некоторое время мы вынуждены будем сосуществовать с расой разумных роботов. Помните «Гостья из будущего» и фильмы про «Терминатора» – как говорят, какое будущее, такой и гость из будущего. Так и есть – какие помыслы, такое и будущее, а какое будущее, такие и гости оттуда. Вот мы как раз находимся сейчас на перепутье этого», – заключил Неживой.

Москва, Мария Соколова

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