«Версию можно считать доказанной»: эксперт рассказал об искусственном происхождении коронавируса

Существование жизни на планете Земля оказалось бы под угрозой, если бы COVID-19 имел естественное происхождение. Об этом сегодня в эфире радио «Изолента» заявил бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин. По его мнению, коронавирус был создан искусственно в одной из биолабораторий США.

«Версию об искусственном происхождении вируса SARS-CoV-2 практически можно считать доказанной, потому что никакого природного очага нет, зато есть научный отчет от ноября 2015 года в самом авторитетном в научном мире журнале Nature, из которого видно, как они создали этот гибридный вирус», – пояснил Никулин.

При этом эксперт подчеркнул, что опасней всего в этом процессе стало искусственное изменение пути проникновения вируса в клетку человека. «Вирус собрали из двух частей SARS – человеческий вирус и CoV – коронавирус китайской летучей мыши. Но самое главное, что изменился путь проникновения в клетку. Вот этого в природе не бывает никогда. То есть за 150 лет существования науки микробиологии, вирусологии таких случаев не было зафиксировано ни разу», – констатировал он.

«Если бы вдруг произошло, что вирус поменял (естественным образом путь проникновения в клетку), то это вообще угроза существованию жизни на Земле. Потому что вирусов миллионы и только несколько десятков из них нападают на человека именно потому, что они могут проникнуть в клетку. А тут вирус получил совершенно другой способ проникновения… Поэтому, на мой взгляд, все тут достаточно очевидно», – подчеркнул эксперт.

Никулин также обратил внимание, что из-за потенциальной опасности биолаборатории по разработке вирусов были перемещены из США в другие страны мира, в том числе в СНГ.

«На этот проект (создание коронавируса) американцы потратили больше 100 млн долларов, участвовало 6 университетов в разработке этого гибридного вируса, в том числе военно-биологические лаборатории такие как Портендал в штате Мэриленд. В 2014 году (экс-президент Барак) Обама запретил такие опасные эксперименты на территории США, и они перенесли их в другие страны – испытания вновь созданного вируса, который мог потенциально вызывать пандемию, в Швейцарию, в Китай и на Украину», – заключил Никулин.

Москва, Мария Соколова

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