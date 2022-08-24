Уровень оптимизма падает: инфляционные опасения россиян вновь выросли

Инфляционные ожидания россиян вновь начали повышаться. Почти половина опрошенных россиян (49%) не верит, что Центробанку через три года удастся добиться снижения инфляции до 4%, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России на основе результатов опроса «инФОМ».

«В августе медианная оценка инфляционных ожиданий населения на ближайшие 12 месяцев составила 12,0% (+1,2 п.п. к июлю, -0,4 п.п. к июню). Инфляционные ожидания в августе выросли только в подгруппе респондентов без сбережений, причем наиболее сильно – у респондентов с самыми низкими доходами», – говорится в сообщении.

В ЦБ также отметили, что наблюдаемая населением годовая инфляция в августе снизилась. Ее медианная оценка составила 20,5% (-1,7 п.п. к июлю). «Изменение оценок наблюдаемой инфляции было однонаправленным у респондентов как со сбережениями, так и без сбережений <…>Респонденты реже, чем месяцем ранее, сообщали о росте цен на большинство продовольственных товаров», – уточнил регулятор.

В то же время долгосрочные инфляционные ожидания россиян в августе немного выросли, но оставались заметно ниже уровней второй половины 2021 г. и начала 2022 года. «Доля респондентов, считающих, что через три года рост цен будет заметно выше 4%, составила 49% (+2 п.п. к июлю, -8 п.п. к февралю 2022 г)», – отметили в ЦБ.

Вместе с тем Индекс ожиданий, включающий оценки перспектив личного материального положения на год вперед и перспектив изменения экономических условий в стране на год и пять лет вперед, в августе снизился впервые с апреля и составил 110,7 пункта (-0,9 пункта к июлю). «В августе респонденты стали менее оптимистично оценивать перспективы развития страны на год и пять лет вперед, при этом ожидания изменения личного материального положения почти не изменились», – пояснил регулятор.

По оценке Банка России, в настоящее время краткосрочные дезинфляционные риски выросли, однако проинфляционные риски остаются существенными и по‑прежнему преобладают на среднесрочном горизонте. Согласно прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в России составит 12- 15% в 2022 году, снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

На прошлой неделе холдинг «Ромир» сообщил, что Индекс экономической уверенности россиян снова ушел в минус, составив -4 пункта.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»