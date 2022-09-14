Минобороны Армении обвиняет Азербайджан в обстреле российских пограничников

Азербайджанская армия нанесла удар по транспортным средствам российских пограничников в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

«По состоянию на 15:00 (14:00 мск) обстановка на границе Армении и Азербайджана крайне напряженная. Со стороны ВС Азербайджана удары нанесены по транспортным средствам ФСБ России, осуществляющим гуманитарную миссию в зоне боевых действий», – цитирует «Интерфакс» заявление Торосяна.

По его словам, с 13:00 вся линия границы от Сотка до Гориса – с востока до юга Армении – подвергается интенсивному ракетно-артиллерийскому обстрелу с применением беспилотников.

В Азербайджане эти обвинения отвергли, назвав сообщения Еревана «абсолютно ложными».

Так или иначе, по данным, которые озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте страны, более 100 военнослужащих ВС Армении погибли в результате боев. По его словам, Ереван запросил у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) военную помощь для восстановления территориальной целостности страны и вывода азербайджанских подразделений с территории Армении.

Напомним, столкновения Армении и Азербайджана возобновилось в ночь на 13 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обострении конфликта. В результате десятки человек погибли и были ранены. В этот же день была достигнута договоренность о прекращении огня, а поздно вечером ОДКБ по итогам онлайн-заседания решила направить в Армению миссию для изучения ситуации.

Сегодня, 14 сентября, обстановка вновь накалилась, возобновились боестолкновения. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Ереван, Светлана Антонова

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