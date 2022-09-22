«Очевидно, будет снижение»: США провоцируют глобальный экономический кризис

США пытаются обвалить мировую экономическую систему для сохранения своей гегемонии, что грозит обернуться глобальным кризисом, который негативно скажется, в том числе, на России. Как считает глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, в этих условиях нужно кардинально менять структуру экономики РФ. Такое мнение эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Должна измениться российская экономика, модель экономическая, структуры экономические должны поменяться. Они должны стать более крупными. Они должны найти опору в новой экономической политике, которая пока является во многом политикой, ориентированной на самовыход из проблемной ситуации – вы оказались в этой ситуации, ну вот ищите выход. Государство вам помогает в чем-то, но главное дело должны сделать вы», – отметил Колташов.

При этом эксперт обратил внимание, что сейчас политика стран Запада направлена на сохранение своей гегемонии. «США прибегли к тому же самому маневру, к которому они прибегли в ответ на экономический кризис 1973-1982 годов. Они повышают ключевую ставку. Это, конечно, не движение к 20% ставки, чтобы покончить с высокой инфляцией на фоне застоя. Повышение ставки в нынешних условиях на Западе означает сокращение реального сектора экономики. Решение в начале 80-х повысить ставку можно описать одной фразой – пусть промышленность упадет, давайте дадим упасть тому, что должно упасть, а дальше мы как-нибудь сыграем и капиталы все равно побегут к нам, а мы в свою очередь, будем по-прежнему оставаться ядром мировой системы. Вот сейчас Запад прибегает к такому маневру еще раз», – пояснил он.

«Это будет давить на товарные рынки. На рынок зерна это уже давит, на рынок нефти давит, даже на рынок газа, потому что с прекрасных 2 тысяч долларов за тысячу кубометров СПГ цена уходила в последнее время до 800. Это сигналы, что европейская, британская экономики падают, американская экономика будет тоже сжиматься, прежде всего, в реальной сфере. Уровень жизни будет сокращаться. Вот это плата за повышение ставки. В условиях, когда старое ядро потребления, где был тот самый «позолоченный миллиард» потребителей, существовало, наша экономика во многом, к этой системе находящаяся в периферии, не росла в периоды, когда на Западе происходили спады. Китайская экономика могла расти. Но в нашем случае, это касается и фондового рынка, и выручки компаний – очевидно, будет снижение», – полагает эксперт.

«Так что российская экономика нуждается в коренном изменении политэкономической политики, прежде всего. Это изменение происходит у нас тяжело и не очень-то линейно», – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»