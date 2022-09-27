Это были взрывы: сейсмологи объяснили беспрецедентные повреждения в «Северном потоке»

Датские и шведские сейсмологи зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки из газопровода «Северный поток». Об этом сообщил сотрудник Национального центра сейсмологии Швеции при Уппсальском университете Бьорн Лунд в эфире телеканала SVT, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Нет сомнений, что это были взрывы», – сказал специалист.

Как сообщается, сейсмограф на датском острове Борнхольм дважды зафиксировал всплески. Всплески были зарегистрированы в полночь по Гринвичу (три часа ночи мск), а затем в 17:00.

Утечки газа из обеих ниток трубопровода «Северный поток-1», а также из одной нитки магистрали «Северный поток-2» были обнаружены в ночь на 26 сентября, когда в трубопроводах резко упало давление. Как сегодня заявил оператор газопроводной системы Nord Stream AG, разрушения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» имеют беспрецедентный характер. Сроки восстановления их работоспособности определить невозможно.

Немецкая газета Тagesspiegel со ссылкой на информированные источники сообщала, что повреждения «Северного потока» могли быть результатом диверсии. Собеседник издания допустил, что диверсию могли совершить с использованием сил специального назначения, к примеру, водолазов или подводной лодки.

В расследовании причин случившегося участвуют федеральные органы безопасности Германии.

Копенгаген – Стокгольм, Светлана Антонова

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