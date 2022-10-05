Минфин РФ сообщил о сентябрьском снижении нефтегазовых доходов

В сентябре российский бюджет недополучил 27 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом говорится в сообщении министерства финансов РФ.
«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2022 года составило -22,7 млрд рублей», – уточнил минфин.
Таким образом, как пояснили в ведомстве, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +282,9 млрд рублей.
В то же время в министерстве отметили, что в октябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, составит 305,6 млрд рублей.
Москва, Светлана Антонова
© 2022, РИА «Новый День»
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