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Среда, 5 октября 2022, 12:49 мск

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Минфин РФ сообщил о сентябрьском снижении нефтегазовых доходов

В сентябре российский бюджет недополучил 27 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом говорится в сообщении министерства финансов РФ.

«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2022 года составило -22,7 млрд рублей», – уточнил минфин.

Таким образом, как пояснили в ведомстве, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +282,9 млрд рублей.

В то же время в министерстве отметили, что в октябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, составит 305,6 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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