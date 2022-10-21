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Пятница, 21 октября 2022, 16:01 мск

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Депутат Госдумы назвал проект федерального бюджета «нецензурной аномалией»

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Правительственный проект федерального бюджета – это аномалия, которая при использовании бюджетного правила будет препятствовать развитию России. Об этом заявил экономист, депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин в своем Telegram-канале.

«И опять мы должны принимать закон (по бюджетному правилу), который будет действовать годик, а потом мы его будем продлевать. Коллеги, я понимаю, что нам всем хочется обратно в ковидный 2021 год, который кажется комфортным и благословенным, это я понимаю. Я понимаю, что хочется верить, что санкции отменятся. Но это не санкции, это новые правила, они долгосрочны, и мы должны законы принимать, исходя из реальности, а не наших с вами, так сказать, мечтаний и желаний», – подчеркнул Делягин.

При этом парламентарий назвал проект бюджета аномалией, которую невозможно описать цензурными словами. «Проект федерального бюджета на 2023-2025 годы – это просто какая-то аномалия. Он верстался еще до начала СВО, поэтому нынешние реалии там не учитываются вообще! Этот проект подразумевает сокращение расходов на Вооруженные Силы РФ и замораживание огромного количества денег. Цензурными словами описать эти действия невозможно. Создается впечатление, будто его писал покойный [один из авторов экономических реформ 1990-х годов Егор] Гайдар», – констатировал Делягин.

Ранее Делягин заявлял, что проект федерального бюджета на 2023-2025 годы «несовместим с жизнью» и сравним с предательством национальных интересов России.

Представители фракций «СР» и КПРФ требуют пересмотреть этот документ.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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