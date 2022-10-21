«Завязли в болоте»: Украина стала для Запада «Афганистаном 3.0»

Украина превратилась для западных стран в «Афганистан 3.0», в котором они увязли, как в болоте, на фоне огромных финансовых затрат и растущего недовольства собственных граждан. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал директор Центра политической информации Алексей Мухин сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, Западу еще аукнется маразм западных лидеров.

«Несмотря на распространенное мнение о том, что Украина – это болото, в котором Россия завязла, я вижу ровно противоположную картину. Я вижу то, как завяз Запад на Украине. Это фактически «Афганистан 3.0» для западных стран, которые тратят огромные ресурсы, получают очень серьезное недовольство граждан в то время, как Россия, наоборот, мобилизуется в этом плане. И я не расцениваю Украину в данном случае как такой негативный фактор развития России. Очень даже наоборот. И санкции, и Украина нас очень бодрят, и нас заставляют очищать собственное общество», – пояснил Мухин.

Эксперт обратил внимание, что антироссийский и антикитайский консенсус в западных странах является для них регрессом. «Эти ребята возвращаются в колониальное прошлое, где расизм, нацизм играли главную роль. То есть, ребята, третируя россиян по этническому признаку, вы нарушаете свою собственную ценностную базу, нарушаете права человека, и это вам еще аукнется», – считает он.

При этом Мухин полагает, что уже совершенно очевидна так называемая геронтологическая проблема в западных странах. «Руководство западных стран, прежде всего, США – это старцы, которые развязывают войны, не видят будущего, либо у них такие размазанные смыслы. Существует громадный запрос у молодежи на предмет того – ребята, зачем мы должны воевать за ваши придумки, маразм, непонятные конфликты с Россией, с которой лучше дружить, потому что – внимание! – смотрите на цены на нефть, на деградирующую промышленность… Вот эта тургеневская проблема отцов и детей сейчас встала перед западным обществом самым непосредственным образом», – констатировал эксперт.

«Не верю на данном этапе, во всяком случае, в конструктивный диалог между Россией и США. Уж очень у нас разнонаправленные действия. Если раньше у нас был идеологический конфликт, то теперь у нас ценностный конфликт», – заключил Мухин.

Москва, Мария Соколова

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