«Вводят в заблуждение»: в Госдуме обвинили «Единую Россию» в манипуляциях

Фракция «Единая Россия» в нижней палате парламента вводит всех заблуждение, пытаясь доказать недоказуемое при обсуждении важных законопроектов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Осадчий на брифинге перед пленарным заседанием в ответ на критику со стороны «партии власти», назвавшей неправильной оценку коммунистов по показателям проекта бюджета-2023.

Парламентарий пояснил, что речь, в частности, идет о реальном снижении финансирования системы здравоохранения. «Вчера, когда обсуждался в первом чтении проект федерального бюджета на 23-й и последующие годы, наши оппоненты из «Единой России», в частности, господин [глава комитета по бюджету и налогам Андрей] Макаров, упрекали нашу фракцию в том, что, дескать, мы неправильно даем оценку показателей бюджета в области здравоохранения. При этом приводились совершенно произвольно какие-то цифры, взятые почему-то с 2019 года в сравнении с 23-м годом, которые планируются. Без всякого объяснения», – пояснил Осадчий.

Парламентарий обратил внимание корректные на данные, которые показывают снижение финансирования. «Вот цифры совершенно очевидные: если мы берем строку здравоохранение в бюджете, сравнивая 22-й с 23-м годом, здесь очевидно: 22-й год – 1,533 трлн, 23-й год – 1,469 трлн. А где ж здесь рост? Где здесь тот рост почти в 1,5%, о котором нам вчера рассказывали очень долго? Здесь роста нет, здесь явное снижение», – констатировал он.

«Если мы сопоставляем сумму всех расходов на здравоохранение из всей бюджетной системы, включая федеральный, региональные бюджеты и Фонд обязательного медстрахования (ФОМС), то мы получаем все эти годы одну и ту же цифру относительно ВВП – 4-4,1%. Причем, они колеблются по годам – 4,1, потом 4,0. Где здесь рост? Никакого роста нет! Поэтому еще раз хотим подчеркнуть – в заблуждение вводят как раз оппоненты, которые пытаются доказать, собственно говоря, недоказуемое», – подчеркнул Осадчий.

При этом депутат отметил, что в системе здравоохранения обостряется рад проблем, которые в «Единой России» не комментируют. «Почему ни слова не было сказано в ответ на наши аргументы в отношении того, что реально сокращаются федеральные проекты – борьба с онкозаболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями? Сокращается федеральный проект «Детское здравоохранение» и ряд других. Ну и наконец, если все так замечательно с точки зрения финансирования, то почему до сих пор и в бюджете текущего, и в бюджете следующего года не решаются вопросы, связанные с кадровым дефицитом медработников, с зарплатой достойной медработников, чтобы она не колебалась от региона к региону в несколько раз? Лекарственное обеспечение населения и, допустим, средства для коммунальных расходов, которых не хватает, и которые загоняют реально медучреждения в большую кредиторскую задолженность», – обратился депутат к «единороссам».

«Сегодня продолжение этой темы – бюджет ФОМС. Поскольку он ни одну из указанных выше проблем не решает, то мы данный документ поддерживать не сможем. Не будем поддерживать также, как вчера не поддержали федеральный бюджет», – заключил Осадчий.

Вчера Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. Против голосовали две фракции – КПРФ и «Справедливая Россия – За правду». При этом лидер «эсеров» Сергей Миронов назвал документ бюджетом стагнации и поражения, а председатель КПРФ Геннадий Зюганов предложил отправить под трибунал разработавшего проект бюджета главу Минфина РФ Антона Силуанова.

Москва, Мария Соколова

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