Казак, случайно зарубивший шашкой подмосковного атамана, приговорен к году исправительных работ

Суд вынес обвинительный приговор мужчине, который во время соревнований по казачьей рубке, проходивших в Подмосковье, случайно нанес шашкой смертельное ранение сопернику. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета Росси по Московской области.

«Следствием и судом установлено, что 10 июля 2022 года при проведении тренировки по казачьей спортивной рубке в поселке Северный в городском округе Истре осужденный, производя рубку полимерной бутылки, установленной на деревянной стройке, не заметил приближающегося сзади мужчину, нанес ему казачьей шашкой удар в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«В ходе предварительного расследования мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год», – добавили в Следкомитете.

Как сообщал «Новый День», смертельный удар нанес 63-летний Алексей Петухов. От его руки погиб атаман Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья Сергей Капитонов.

Москва, Андрей Дорофеев

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