Обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова может выйти из СИЗО

Московский городской суд рассмотрит 3 ноября ходатайство об изменении меры пресечения бывшему заместителю министра просвещения России Марине Раковой, обвиняемой в крупном мошенничестве. Об этом сообщается на сайте московских судов общей юрисдикции.

«Об отмене (изменении) меры пресечения, избранной по судебному решению», – значится в графе «категория дела». При этом в графе «текущее состояние» указано: «Назначено судебное заседание на 03.11.2022 10:30».

Соответствующее ходатайство было подано в суд сегодня. По данным СМИ, на изменении меры пресечения настаивает следствие.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), фигурантом которого является Ракова, было возбуждено 20 мая текущего рода. Экс-чиновник обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект «Учитель будущего». Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 млн рублей.

В мае правоохранительные органы проводили обыски у сотрудников Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС. Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка – обыски проводились и у них дома, и в рабочих кабинетах. После объявления Раковой в розыск в начале октября банк объявил о ее увольнении.

В августе стало известно, что бывшая замглавы Минпросвещения признала вину и попросила смягчить меру пресечения – перевести из СИЗО под домашний арест. Однако суд продлил ее содержание под стражей.

В конце июня по делу Раковой ректору РАНХиГС, одному из организаторов «Гайдаровского форума» Владимиру Мау было предъявлено обвинение в хищении. В октябре уголовное производство в отношении него было прекращено.

Москва, Андрей Дорофеев

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