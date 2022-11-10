«Прогнивающая система консервирует сама себя»: в Госдуме готовят поправки в избирательное законодательство

Российская политическая система прогнивает и консервирует сама себя. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. При этом политик обвинил правящую партию в создании условий для фальсификации выборов.

«Избирательный процесс является основой политической системы, и прозрачные, честные выборы в данном случае формируют конкурентную среду, в которой наиболее эффективные управленцы, политики достигают определенных управленческих постов. К сожалению, нивелирование этой системы, огромное количество изменений, которые правящая партия внесла на сегодня в избирательное законодательство, позволяют и облегчают огромное количество фальсификаций, свидетелями которых мы регулярно являемся на каждом выборном цикле», – пояснил Куринный.

Парламентарий полагает, что сложившаяся система приводит к власти неэффективных управленцев. «Именно от этого следуют потом неэффективные решения, неэффективная экономика и в том числе, даже в военной среде, которые мы сегодня наблюдаем. Это все следствие медленно прогнивающей системы политической, которая вместо того, чтобы обновляться через избирательный процесс, консервирует сама себя», – заявил депутат.

Куринный сообщил, что КПРФ готовит ряд инициатив, которые «ликвидирует нововведения, внесенные в избирательную систему РФ за последние 10 лет». Речь идет, в том числе, об отмене многодневного и электронного голосования, а также снижении вмешательства административного ресурса. «Без этого дальнейшее развитие РФ, политической системы РФ невозможно», – заключил Куринный.

Москва, Мария Соколова

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