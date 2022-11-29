Запад выдает желаемое за действительное, – Онищенко прокомментировал ковидную «вспышку» в Китае

Запад выдает желаемое за действительное, сообщая в СМИ о неуправляемых бунтах в Китае на фоне вспышки коронавируса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, благодаря нулевой терпимости и управляемости ситуации в КНР пандемия не была столь тяжелой, как могла бы быть.

«Все три года Китай демонстрировал так называемую нулевую терпимость к коронавирусу. Если бы они такие жесткие меры не проводили, то ситуация в мире была бы гораздо тяжелее, если бы она была такая – ни шатко, ни валко, как у нас или у американцев», – сказал Онищенко.

При этом эпидемиолог обратил внимание, что количество заболевших в Китае несопоставимо со вспышками в других государствах. «Сегодня я не могу сказать, что в Китае идет дикая вспышка... За 24 ноября выявлено 39,761 тысяча – ну, это ноль из 1,4 млрд. У нас больше болело на пиках», – констатировал он.

«Американцы, имея всё – хорошие вакцины, лечение, институт врачей, провалили пандемическую эпидемию. У них более ста миллионов переболело и более миллиона умерло… Каждый шестой умерший в мире – это американец. При наличии всего», – подчеркнул Онищенко.

При этом академик напомнил, что основная часть переболевших за время пандемии проживает в так называемом специальном административном районе Китая – демократическом, по западным меркам, Тайване. «Пресловутый Тайвань, за который американцы их (китайцев) «троллят» этим Тайванем. Пожилая тетенька туда прилетала. Вернее так: ее посадили в самолет и выбросили на Тайване. Судя по ее лицу, она даже не понимала, где она находится. Слава Богу, сейчас она ушла на пенсию, уже не возглавляет Палату представителей», – поиронизировал он.

«Сегодня Западу очень хочется показать, что там (в Китае) бастует народ. Но извините, помните, что творилось во Франции, когда «желтые жилеты» выходили там, калечили полицейских, били всё, что попалось под руку… Причем тут коронавирус? И при этом сами заражали друг друга. Поэтому сказать, что там (в Китае) дестабилизирована ситуация, нельзя. Думаю, что где-то западная пресса выдает желаемое за действительное. Им бы очень хотелось, чтобы сегодня в Китае возникли какие-то неуправляемые бунты, чтобы там было неповиновение массовое. Но не получится – Китай управляемая страна», – полагает академик.

По его мнению, если бы Китай сделал послабление в начале пандемии, то за последние три года было бы «не 6 пиков, а исчислялись бы десятками». «Мы еще до 1 млрд не дошли переболевших… Ситуация исчислялась бы 2-3 млрд переболевших, потому что все бы это выплеснулось из Китая за пределы. А там рядом Индия, где 1,5 млрд. Если бы юго-восточная Азия заполыхала, то она бы не только сама заболела, но еще те новые штаммы, которые определяли погоду, там и «Дельты», и всякие другие названия были у этих штаммов, но это все были вариации на тему», – считает он.

«Уверен, что Китай удержит ситуацию. Она будет управляемая», – заключил Онищенко.

Москва, Мария Соколова

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