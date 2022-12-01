Центробанк оценил убытки российских банков

Убытки российских банков по итогам 10 месяцев 2022 года оцениваются в сумму 0,4 трлн рублей. Об этом говорится в обзоре Центробанка РФ.

При это регулятор отметил, что банковский сектор вновь начал получать прибыль на фоне снижения волатильности и восстановления процентной маржи.

«По результатам проведенного Банком России стресс-теста по банковскому сектору на горизонте до конца 2023 года в случае продолжения санкционного давления на российскую экономику и ухудшения кредитного качества заемщиков банковский сектор в целом сохранит устойчивость», – подчеркнул Банк России.

По его оценке, лишь некоторым банкам в случае стресса может потребоваться докапитализация: ее общий объем оценивается в размере до 0,7 трлн рублей на прогнозном горизонте. При этом потребность в увеличении капитала может быть распределена во времени или снижаться, поскольку банки уже сейчас предпринимают активные действия для восполнения капитала, уточнил регулятор.

Москва, Светлана Антонова

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