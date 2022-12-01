российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 декабря 2022, 16:56 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Центробанк оценил убытки российских банков

Убытки российских банков по итогам 10 месяцев 2022 года оцениваются в сумму 0,4 трлн рублей. Об этом говорится в обзоре Центробанка РФ.

При это регулятор отметил, что банковский сектор вновь начал получать прибыль на фоне снижения волатильности и восстановления процентной маржи.

«По результатам проведенного Банком России стресс-теста по банковскому сектору на горизонте до конца 2023 года в случае продолжения санкционного давления на российскую экономику и ухудшения кредитного качества заемщиков банковский сектор в целом сохранит устойчивость», – подчеркнул Банк России.

По его оценке, лишь некоторым банкам в случае стресса может потребоваться докапитализация: ее общий объем оценивается в размере до 0,7 трлн рублей на прогнозном горизонте. При этом потребность в увеличении капитала может быть распределена во времени или снижаться, поскольку банки уже сейчас предпринимают активные действия для восполнения капитала, уточнил регулятор.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

В Центробанке назвали среднюю сумму похищаемых мошенниками средств / ЦБ передал в блокировку в 10 раз больше номеров мошенников, чем в 2021 году / ЦБ РФ назвал число иностранных банков-участников СПБ / ЦБ РФ рассказал о новой схеме телефонных мошенников / В Госдуме обвинили Минфин и ЦБ РФ в намерении сделать ипотеку еще более недоступной для большинства россиян / «Разграбление»: депутат Госдумы разоблачил политику ЦБ и Минфина / В Госдуме назвали финансовую политику правительства и Банка России недопустимой / Банк России ограничит околонулевую ипотеку в начале 2023 года

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,