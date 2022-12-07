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Среда, 7 декабря 2022, 14:34 мск

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Бывший сотрудник московской прокуратуры приговорен к длительному сроку за получение взятки

Суд в Москве приговорил к восьми с половиной годам колонии бывшего сотрудника прокуратуры, признанного виновным в получении крупной взятки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Черемушкинский районный суд города Москвы признал виновным экс-сотрудника прокуратуры Сергеева Илью Николаевича в получении взятки в особо крупном размере (по ч.3 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев», – говорится в сообщении.

Кроме того, суд оштрафовал мужчину в трехкратном размере суммы взятки – на 3,6 миллиона рублей, и лишил чина «младший советник юстиции». Осужденный также на 8 лет лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти и местного самоуправления, а также с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Помимо этого, суд вынес приговор и взяткодателю. «Признан виновным Потапов Иван Павлович в даче взятки (по ч.4 ст.291.1 УК РФ) и назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 7 лет и 6 месяцев, со штрафом в размере двукратной суммы взятки – 2 миллиона 400 тысяч рублей», – указали в пресс-службе.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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