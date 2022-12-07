Пали смертью героев: Суконкин обратил внимание на подвиг двух летчиков из ЧВК «Вагнер»

Отважные военлеты, рискуя своей жизнью, спасли несколько десятков бойцов на поле боя, отметил писатель Алексей Суконкин.

Командир экипажа Александр Антонов и штурман Владимир Никишин погибли в ходе боевых вылета в окрестностях Клещеевки в ДНР. Противнику удалось сбить Су24, который шел на сверхнизкой высоте. Смерть отважных пилотов напомнила Суконкину о гибели генерал-майора Канамата Боташева, который на седьмом десятке лет вылетал на штурм позиций противника. Спасая товарищей из окружения ВСУ, он погиб 22 мая недалеко от Бахмута.

«В соцсетях кто-то написал, что, когда Владимир Никишин учился в школе, он играл на гитаре в школьном ансамбле. Судьба распорядилась так, что последние свои мелодии он отыграл на бомбардировщике в «оркестре». Быть воином – значит жить вечно», – подытожил Суконкин в своем Telegram-канале.

Известно, что в конце ноября – начале декабря бойцам ЧВК «Вагнер» удалось освободить сразу несколько населенных пунктов на юге Бахмута. Штурмовики взяли под свой контроль Озеряновку, Курдюмовку, Зеленополье и Андреевку. Благодаря этому успеху наступательная группировка получила возможность выйти на перспективу взлома левого фланга группировки ВСУ в Донбассе.

На этом направлении помимо штурмовых наземных групп работает также авиационное крыло ЧВК «Вагнер», на вооружении которого имеется современная техника. Управляют бомбардировщиками летчики-асы, которые рискуют своей жизнью ради десятков жизней боевых товарищей на земле.

Суконкин подчеркнул, что успех под Бахмутом – это во многом заслуга бомбардировочной авиации, входящей в состав авиакрыла ЧВК «Вагнер». Летчики сознательно идут на большой риск, летая на минимально возможной высоте, что делает наступление более успешным, но исключает возможность катапультирования.

Донецк, Екатерина Попова

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