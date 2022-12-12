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Понедельник, 12 декабря 2022, 14:17 мск

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Жительница Подмосковья зарезала собственного сына

Жительница подмосковной Шатуры задержана по подозрению в убийстве собственного 26-летнего сына. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 11 декабря 2022 года в квартире, расположенной в городе Шатура, между подозреваемой и ее сыном произошел словесный конфликт. В ходе развития ссоры женщина нанесла родственнику удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ(убийство). Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты смывы, а также орудие преступления, проводятся допросы, назначено проведение судебно-медицинской, молекулярно-генетическая, психолого-психиатрической экспертиз.

«В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и рассказала следователю об обстоятельствах совершенного ею преступления. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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