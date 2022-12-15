Метель будет почти сутки трепать московский регион

Снегопад и сильный ветер начнутся в столичном регионе в ближайшие часы и будут наблюдаться до середины следующих суток. Об этом местных жителей предупредили спасатели и коммунальщики.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в период с 15 часов 15 декабря до 12 часов 16 декабря в Московской области, начиная с южных, юго-западных районов, ожидается снег, местами сильный. Местами метель. Сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы. Ветер южной четверти с порывами до 15м/с», – говорится в сообщении главного управления МЧС России по Подмосковью.

В столице погода ухудшится чуть позже, но гражданам всё равно стоит соблюдать меры предосторожности.

«По прогнозам синоптиков, сегодня после 18.00 и до утра 16 декабря в столице ожидается снег, местами сильный. Возможен ветер с порывами до 15 м/с. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», – сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Москва, Андрей Дорофеев

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