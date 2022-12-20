Бездомный приговорен в Москве к 21 году колонии за тройное убийство 11-летней давности

Мосгорсуд вынес приговор бездомному, признав его виновным в тройном убийстве, которое было совершено 11 лет назад. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Московский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего не имеющего постоянного места жительства Илмырата Ишангулыева. Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, в ночь с 6 на 7 декабря 2011 года Ишангулыев в квартире на улице Холмогорской задушил своего знакомого и его сожительницу, а также мать женщины. Мужчина скрылся и был объявлен в розыск.

Спустя 10 лет его задержали за совершение другого преступления. В июне прошлого года, в Волгограде Ишангулыев нашел банковскую карту, и, используя бесконтактный способ оплаты, совершил 53 покупки на общую сумму более 12,7 тыс рублей.

Суд приговорил его к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»