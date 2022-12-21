Госдума приняла закон о приостановке судопроизводств в отношении участников СВО

Госдума приняла сегодня закон о приостановке судопроизводств в отношении граждан, участвующих в боевых действиях. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

В соответствии с поправками, «судопроизводство приостанавливается в случаях, когда гражданин, являющийся стороной в деле, участвует в боевых действиях в составе Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством РФ, в проведении контртеррористической операции, призыва его на военную службу по мобилизации, заключения им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, выполнения им задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта, если такой гражданин не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие».

Кроме того, исполнительное производство подлежит приостановлению в случае прохождения гражданином-должником службы в управлениях Пограничной службы ФСБ России, обеспечивающих проведение специальной военной операции.

При этом приостановка производства не затронет дел по алиментным обязательствам и возмещению вреда в связи со смертью кормильца.

Отсрочка по исполнительному производству будет действовать также во время распределения, подготовки, обучения и боевого слаживания мобилизованных и добровольцев.

Закон также защитит от списания выплаты военнослужащим.

После принятия документа заявление о приостановке сможет подать как сам должник, так и член его семьи. К нему должны прилагаться документы, подтверждающие возникновение основания для приостановления исполнительного производства.

Москва, Андрей Дорофеев

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