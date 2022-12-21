«Можно с ума сойти»: фракция КПРФ настаивает на возвращении прежнего регламента работы Госдумы

Фракция КПРФ в Госдуме настаивает на возвращение прежнего регламента работы нижней палаты парламента. Как сказал депутат Николай Коломейцев, при нынешнем графике «можно сойти с ума».

«Крайне возмущает нигилизм, который воспитывается в депутатах. Необходимо наше постановление принять и перейти на старый проверенный режим работы. Вторник с 10:00 до 18:00 с двумя перерывами, четверг и пятница. Среда остается для парламентских слушаний и других дел. Потому что работать по 8 часов, как это происходит сейчас, без перерыва… ну академический час не мы же придумали. Это НИИ. А так, если ты сидишь в зале, можно с ума сойти. А мы еще те, кто читает все законы», – заявил парламентарий на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

«Будем настаивать на изменении регламента работы Думы и на уважении к регламенту. Потому что сегодня резко возросло количество законов, которые вносятся в нарушение регламента, причем – это важные законы. Вот чтобы нам закон внести, надо получить заключение правительства, Верховного суда, если поправки в Уголовный кодекс, а они во втором чтении – вносят в закон одну статью, потом добавляют во втором чтении еще три, не получая никаких заключений. Ну, что это за законотворчество?» – заключил Коломейцев.

Стоит отметить, что на текущей неделе пленарные заседания Госдумы запланированы три дня подряд – со вторника по четверг с 10:00. Онлайн трансляция из зала заседаний ранее была отключена.

Накануне другой депутат Госдумы от КПРФ – Алексей Куринный заявил, что в настоящее время резко снизилось качество подготовки рассматриваемых законопроектов, а нижняя палата парламента своими же решениями подрывает собственный авторитет.

Москва, Мария Соколова

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