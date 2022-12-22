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Четверг, 22 декабря 2022, 11:49 мск

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Ветераны боевых действий и многодетные семьи Подмосковья смогут газифицировать дома бесплатно

Московская областная дума приняла сегодня закон, предоставляющий многодетным семьям и ветеранам боевых действий право на бесплатную газификацию их домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«До сегодняшнего дня 9 категорий граждан могли рассчитывать на бесплатную социальную газификацию своих домов. Мы расширили этот перечень, теперь мерой поддержки смогут воспользоваться более 2 тыс многодетных семей и порядка 700 ветеранов боевых действий», – написал он.

Брынцалов добавил, что законом также изменены критерии по минимальному доходу пенсионеров, что увеличивает число тех из них, кто сможет рассчитывать на льготу по газификации.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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