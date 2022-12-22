Общественный транспорт в Подмосковье постареет выше нормы

Московская областная дума приняла сегодня закон, который приостанавливает до 1 января 2025 года действие ограничений возраста общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Как пояснил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев, в настоящее время на деятельность перевозчиков значительное влияние оказывает ситуация с зарубежными санкциями. Ограничительные меры привели к росту стоимости машин, комплектующих, запасных частей и эксплуатационных жидкостей. «Закон направлен на снижение дополнительной финансовой нагрузки на перевозчиков», – сказал Гаджиев.

В соответствии с действовавшими нормами, автобусы старше 7 лет и маршрутки старше 5 лет не должны были выходить на маршруты и подлежали замене.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что в Подмосковье ежегодно выделяются средства на обновление автобусного парка. В частности, в 2023 году планируется приобрести 1180 автобусов за счёт бюджета. Ещё порядка 200 единиц транспорта будет закуплено коммерческими перевозчиками.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»