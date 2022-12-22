Жителям Подмосковья не запрещали запускать новогодние фейерверки – губернатор

Власти Подмосковья не запрещали жителям региона запускать фейерверки во время празднования нового года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Семья может запустить салют, этого никто не запрещает. Но мы считаем, что можно и без салюта обменяться эмоциями, теплотой, поздравлениями... На наш взгляд, это правильное решение, мы его придерживаемся», – сказал Воробьёв (цитата по РИА «Новости») в эфире «России 24».

Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что фейерверки полностью запрещены в Московской области. При этом главное управление МЧС по Подмосковью накануне сообщило, что на территории региона подготовлено около 200 площадок для запуска салюта.

Москва, Андрей Дорофеев

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