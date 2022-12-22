Москвичи в текущем году купили почти на 70% больше недвижимости в других регионах страны

В столице число поданных с начала года заявлений об оформлении объектов недвижимости, расположенных в других регионах страны, почти на 70% превышает показатели аналогичного прошлогоднего периода. Об этом сообщил сегодня глава управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Москве Игорь Майданов.

По его словам, в январе-ноябре 2022 года столичным управлением Росреестра оформлено 84 тыс 649 заявлений на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости в других субъектах.

«С начала года жители Москвы на 69,7% больше подали заявлений на оформление объектов недвижимости в других регионах по экстерриториальному принципу, чем за 11 месяцев прошлого года (49 тыс 889). Если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года (40 тыс 859), то число таких обращений увеличилось в два раза», – цитирует Майданова пресс-служба ведомства.

На первом месте по популярности у москвичей, традиционно, Подмосковье, на втором – Тверская область, на третьем – Краснодарский край.

При этом за тот же период из регионов в Москву экстерриториально поступило 33 тыс 56 заявлений, что на 1 тыс 569 обращений или на 4,5% меньше прошлогоднего показателя (34 тыс 625), но на 3 тыс 776 заявлений больше аналогичного периода 2020 года (29 тыс 280).

В первой тройке регионов, жители которых чаще других приобретали недвижимость в Москве, Московская и Пензенская области, а также Санкт-Петербург.

Москва, Андрей Дорофеев

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