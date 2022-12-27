Начальник миграционного отдела одного из подмосковных управлений МВД обвиняется в крупных взятках

В Подмосковье завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела по вопросам миграции межмуниципального управления «Пушкинское» и бывшего старшего инспектора этого же подразделения, которые обвиняются в совершении ряда коррупционных и должностных преступлений. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следствием установлено, что с февраля 2019 по декабрь 2021 года начальник отдела по вопросам миграции и ее подчиненный брали взятки от коммерсантов: в одном случае в размере 1 млн 700 тыс рублей, в двух других – 930 тыс рублей и 270 тыс рублей за не выявление нарушений миграционного законодательства на предприятиях и организациях, дальнейшее попустительство, а также общее покровительство», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого в ходе следствия установлено, что с апреля по октябрь 2021 года старший инспектор совершил фиктивную постановку на миграционный учет 50 иностранцев, зарегистрировав их в одной из гостиниц города Пушкино.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Пушкинский городской суд для рассмотрения по существу», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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