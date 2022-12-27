Стоимость проезда в общественном транспорте Подмосковья вырастет с начала года

Стоимость проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте изменится в Подмосковье с 1 января, а проезд на железнодорожном пригородном транспорте по дорожает со 2 января. Как сообщает РИАМО, новые тарифы утвердило правительство Московской области.

На маршрутах автомобильного и городского наземного электрического транспорта региона при оплате картами «Стрелка» и «Тройка» стоимость одной поездки составит 44 рубля 97 копеек, в пригородном сообщении – 44 рубля 97 копеек плюс 5,66 – 5,71 рубля за каждые следующие 2,5 км (с 1 по 10 поездку).

При оплате бесконтактной банковской картой поездка будет стоить 45 рублей с увеличением на 5-6 рублей за каждые 2,5 км в пригородном сообщении.

Разовая поездка за наличные деньги будет стоить 71 рубль. За каждые последующие 2,5 км увеличение составит 5-6 рублей.

Оплата за поездку по единой транспортной карте «учащегося» и единой транспортной карте «льготной» составит 22 рубля 49 копеек с увеличением на 2,83-2,85 рубля за каждые 2,5 км в пригородном сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждый день автобусами в Подмосковье пользуются 2 млн человек, поэтому важно регулярно обновлять парк транспортных средств.

Москва, Андрей Дорофеев

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