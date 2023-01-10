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Вторник, 10 января 2023, 19:20 мск

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Подмосковные медики неотложной службы поликлиник будут получать доплаты

В Подмосковье введены доплаты для медиков неотложной службы поликлиник. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«На неотложную помощь ложится колоссальна нагрузка. Врачи, фельдшеры и медсестры оказывают медицинскую помощь пациентам на дому, поэтому важно создать для них комфортные условия для работы. Ранее мы закупили новые машины для неотложки, а с этого года ввели доплаты: врачам неотложной помощи – до 15 тыс рублей, фельдшерам неотложной помощи и медсёстрам участковым – до 10 тыс рублей», – уточнила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Доплаты будут начисляться с 1 января текущего года. Специалисты получат их в составе зарплаты за фактически отработанное время с учетом критериев, утверждённых минздравом, не более чем на 1 ставку. Специалистам, работающим на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, доплата не предусмотрена, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление кабмина о предоставлении медикам дефицитных профессий ежемесячных специальных соцвыплат.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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