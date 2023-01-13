В Госдуме настаивают на принятии закона об отсрочке от призыва для многодетных отцов

Фракции КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме настаивают на принятии законопроекта, который закрепляет отсрочку от призыва в армию для многодетных отцов и ряда других социально незащищенных категорий граждан. Как считают парламентарии, соответствующий закон необходим, чтобы избежать возможных манипуляций.

В частности, как подчеркнула председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (фракция КПРФ), несмотря на заявление секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака о сохранении отсрочки для отцов троих детей, никакого документа в подтверждение ни Турчак, ни Генштаб не опубликовали. «Остаётся только поверить… и цитировать его военкомам и судьям в случае нарушения прав мобилизованных», – констатировала она.

При этом Останина сообщила, что ее фракция будет требовать принятия законопроектов о многодетных с тремя детьми, об отцах детей – инвалидов и инвалидов детства, единственных детей одиноких родителей.

В то же время лидер «эсеров» Сергей Миронов выступил с заявлением, что его фракция также считает необходимым принятие соответствующего закона об отсрочке от мобилизации. «В октябре, когда была введена такая отсрочка, наша фракция заявила о необходимости закрепления такой нормы в законе для отцов с тремя детьми в возрасте до 16 лет. Потому что мы понимали, что в любой момент эта норма может быть пересмотрена. В итоге так и оказалось. А наш законопроект на этот счет оказался под сукном, возможно, по той причине, что одновременно мы предлагали снять бронь от призыва для депутатов и сенаторов», – подчеркнул политик, слова которого цитирует его пресс-служба.

Миронов уточнил, что законопроект его фракции также предусматривает предоставление отсрочек гражданам, занятым уходом за близкими родственниками, опекунам или попечителям несовершеннолетнего родного брата или сестры, если нет других родственников, способных обеспечить постоянный уход, отцам детей-инвалидов, студентам очной и очно-заочной формы обучения, аспирантам, школьным учителям, преподавателям вузов.

«Поддержка многодетных семей должна не на словах, а на деле стать безусловным приоритетом государства, потому что демографические проблемы представляют реальную угрозу будущему России. Отсрочка от армии для многодетных отцов поможет решению этой задачи и при этом не повлияет на обороноспособность страны, где такая категория граждан составляет подавляющее меньшинство», – пояснил лидер «эсеров».

Напомним, ранее стало известно, что Генштаб ВС РФ отменил отсрочку для многодетных отцов. Документ об этом был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года за подписью начальника Генштаба Валерия Герасимова. Данную информацию подтвердили в военкоматах.

Позже первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. «Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать», – заверил политик в своем телеграм-канале. По его словам, вопрос об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов отработан с Минобороны России, чтобы «прекратить все спекуляции на эту тему».

Москва, Светлана Антонова

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