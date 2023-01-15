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Воскресенье, 15 января 2023, 21:29 мск

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В Сети опубликовали фото Пригожина с бойцом ЧВК «Вагнер» Гаспаряном, награжденным медалью «За взятие Соледара»

Фото: Пресс-служба компании «Конкорд»

Боец ЧВК «Вагнер» Айк Гаспарян получил награды от президента РФ Владимира Путина и бизнесмена Евгения Пригожина за деятельность в рамках СВО. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Конкорд».

Пресс-служба также опубликовала фото Пригожина с Гаспаряном, награжденным медалью «За взятие Соледара». Боец с позывным Абрек является командиром штурмовой группы «вагнеровцев».

«Президент России Владимир Путин ранее вручил ему медаль «За Отвагу»», – добавили в «Конкорде».

Пригожин совершил визит в Соледар для награждения бойцов, которые участвовали во взятии населенного пункта. Он подчеркнул, что город в Донбассе «музыкантам» удалось взять за две недели «без жевания соплей».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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