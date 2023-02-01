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Среда, 1 февраля 2023, 17:12 мск

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Казахстан намерен закрыть торгпредство в России

Торговое представительство Казахстана в РФ будет ликвидировано. Об этом говорится в проекте постановления правительства республики, который представлен для публичного обсуждения.

В пояснительной записке к документу говорится, что основанием для такого решения стало поручение премьера-министра Казахстана от 24 января 2023 года, суть которого не уточняется. При этом отмечается, что принятие постановления «не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Казахстан

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