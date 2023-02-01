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Среда, 1 февраля 2023, 18:39 мск

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ОПЕК+ сохранит действующие квоты на добычу нефти

Мониторинговый комитет Организации стран-экспортеров нефти и государств, не входящих в картель, (ОПЕК+) рекомендовал не изменять квоты на добычу «черного золота». Об этом говорится в официальном заявлении по итогам заседания.

В пресс-релизе отмечается, что министры комитета, рассмотрев данные по добыче за ноябрь и декабрь 2022 года, отметили приверженность декларации, согласованной 5 октября того же года. Таким образом, нынешние квоты на добычу нефти сохраняются.

Следующее заседание комитета запланировано на 3 апреля 2023 года.

Напомним, согласно последнему решению, страны участники ОПЕК+ договорились сократить в ноябре-декабре добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. США, которые не входят в ОПЕК+, выступили резко против такой меры.

© 2023, РИА «Новый День»

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