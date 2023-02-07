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Вторник, 7 февраля 2023, 09:44 мск

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Сын оказался причастен к убийству супругов-пенсионеров на юго-западе Москвы

Правоохранители установили причастность сына к убийству супругов-пенсионеров, тела которых нашли накануне в квартире на юго-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«В ходе проведения следственных действий установлена причастность сына 1972 года рождения. В ходе допроса он полностью признал вину и сообщил, что мотивом явились длительные разногласия с родителями», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями были обнаружены утром 6 февраля в квартире на Ленинском проспекте.

Правоохранителей вызвал сын потерпевших. Он же, по его словам, обнаружил трупы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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