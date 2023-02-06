Столичные супруги-пенсионеры стали жертвами убийства

Тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире на Ленинском проспекте столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

Трупы, по данным ведомства, обнаружил сын потерпевших.

«Предварительно установлено, что 6 февраля 2023 года мужчина приехал в квартиру к своим родителям и обнаружил их тела с признаками насильственной смерти, в виде множественных колото-резанных ранений», – говорится в сообщении Следкомитета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств произошедшего, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Москва, Андрей Дорофеев

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