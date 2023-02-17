Агрессивный абсурд: США подтвердили правильность решения России начать СВО

Заявления заместителя Госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму свидетельствуют о намерениях Запада развернуть боевые действия на территории РФ. Как считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, это обстоятельство подтверждает правильность решения Москвы о начале специальной военной операции (СВО).

«Целую серию умопомрачительных и абсурдных заявлений она (Нуланд) себе позволила… В очередной раз приходится констатировать вовлеченность США в конфликт на Украине. Они поставляют оружие в огромных количествах, предоставляют разведданные, просто участвуют напрямую в планировании боевых операций, обучают украинские вооруженные формирования», – констатировала Захарова, выступая сегодня на брифинге.

Как подчеркнула официальный представитель МИД России, последние заявления показывают, что «американские поджигатели войны пошли ещё дальше». «Они подстрекают киевский режим в дальнейшей эскалации, просто переносу войны на территорию нашей страны. Вот так, прямыми ударами. Это то, о чем мы предупреждали раньше, и то, из-за чего мы были вынуждены начать СВО. Теперь они, официальные представители США, говорят об этом открыто», – заявила Захарова.

«Упоминания некой военной инфраструктуры в речи Нуланд – это не более чем попытка прикрыть неким благовидным предлогом желание поражения нашей стране, о котором они все грезят как ненормальные», – сказала представитель МИД РФ.

Вместе с тем Захарова обратила внимание, что фактов обстрела гражданских объектов украинскими неонацистами «предостаточно». «Мы неоднократно приводили статистику, в том числе и в международных организациях. Причем счет ведется с 2014 года. Потому что гражданская инфраструктура, ее подрыв, ее уничтожение всегда было заветной целью тех, кто на Украине руками киевских режимов управлял ситуацией и направлял эту ситуацию в русло стравливания и открытого конфликта. А это, конечно, Вашингтон и не в последнюю очередь Виктория Нуланд лично», – заключила Захарова, отдельно подчеркнув, что Крым «надежно защищен».

Ранее сообщалось, что Нуланд назвала военные объекты в Крыму «законными целями» для украинских военных. «Украина наносит по ним удары, и мы поддерживаем это», – заявила она.

Москва, Мария Соколова

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