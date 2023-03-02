Все валютные ограничения будут продлены – Набиуллина

В России будут продлены все ограничения на движение капитала, которые были введены в прошлом году. Об этом заявила сегодня глава Центрального банка Эльвира Набиуллина в выступлении на ежегодной встрече, организованной Ассоциацией банков России.

«Ограничения на движение капитала и валютные ограничения, эти меры были крайне важны для быстрой стабилизации ситуации. В течение года нам удалось отменить или смягчить многие из них. Но в будущем принципиальных изменений тех условий, которые есть сейчас, ждать не приходится, и поэтому ограничения будут сохраняться. Скоро подходят сроки, до которых действовали такие ограничения, как лимиты на снятие наличной валюты с банковских счетов и переводы средств за границу, ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран. Все они будут продлены», – сказала глава регулятора.

ЦБ РФ в начале марта 2022 года на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке ограничил оборот наличной валюты в стране. Регулятор запретил покупку наличной валюты физическими лицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тысяч сроком на полгода – с 9 марта по 9 сентября. Позднее Банк России продлил эти ограничения еще на полгода – до 9 марта 2023 года.

Кроме того, в марте 2022 года президент РФ Владимир Путин своим указом запретил вывозить из России наличную валюту в сумме более $10 тысяч. В октябре президент подписал указ, уточняющий действующий с марта порядок вывоза из РФ наличной иностранной валюты, которым наделил ЦБ полномочием выдавать разрешения на вывоз наличной иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс. В соответствии с указом, выдача этих разрешений будет осуществляться в порядке и в случаях, определенных советом директоров ЦБ.

Москва, Андрей Дорофеев

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