В Приднестровье предотвратили крупный теракт, который готовили агенты СБУ

В Приднестровье предотвращен крупный теракт, который готовился под руководством СБУ. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики.

«Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания. По факту случившегося возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 29 ч. 1; 203 УК ПМР «Приготовление к террористическому акту» и 29 ч.1; 104 ч.2 УК ПМР «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет телеканал «Первый Приднестровский», сдетонировать в центре Тирасполя должен был Land Rover, в который заложили 8 килограммов гексогена, а также шурупы, гайки и рубленую проволоку. Радиус поражения при взрыве такого устройства – сотни метров.

Телеканал также разместил на своей странице «ВКонтакте» короткую видеозапись беседы с одним из исполнителей – 43-летним уроженцем Тирасполя Вячеславом Кисничаном. Место взрыва – центр города – согласовали его кураторы из СБУ. Планировалось, что будут десятки жертв среди случайно проходящих мимо людей.

В Приднестровье Кисничана судили за сутенёрство, хулиганство и грабёж. 12 лет назад он уехал в Одессу. В феврале прошлого года записался в украинскую тероборону, затем был завербован в СБУ. Там его научили минно-взрывному делу, а позже направили в ПМР с заданием следить, а затем устранить руководство республики.

Как сообщает ТАСС, глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что в непризнанной республике готовилась серия терактов. Он также сообщил, что Приднестровье готовит обращение к Украине и другим участникам переговоров в формате «5+2» после предотвращенного покушения на его главу.

«Думаю, что обратимся и в адрес Украины с призывом предоставить всю необходимую информацию. Конечно же, мы обратимся и к участникам международного формата переговорного процесса про приднестровскому конфликту, формата «5+2», с призывом не допустить эскалацию напряженности и обеспечить все необходимое, чтобы гарантировать мир и безопасность. Украина – один из участников переговорного процесса», – сказал Игнатьев.

Москва, Андрей Дорофеев

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