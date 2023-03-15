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Среда, 15 марта 2023, 14:47 мск

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«В тяжелейших боях»: Пригожин сообщил о взятии населенного пункта Зализнянское

Бойцы ЧВК «Вагнер» смогли взять под контроль населенный пункт в районе Бахмута (Артемовска) под названием Зализнянское, объявил основатель организации Евгений Пригожин.

Предприниматель уточнил, что сейчас штурмовым отрядам «оркестра» приходится сражаться «в тяжелейших боях». Но даже в таких условиях «музыканты» показывают значительные успехи.

«При отсутствии боеприпасов, при снарядном голоде, в тяжелейших боях штурмовые отряды расширяют окружение Бахмута. Сегодня утром был взят населенный пункт Зализнянское штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер» – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен ранее прокомментировал ситуацию в Бахмуте. Он уточнил, что представители ВСУ продолжают бороться за каждый метр земли. Но бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться к центру города.

Донецк, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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