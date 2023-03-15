«Это никуда не годится»: коммунисты в Госдуме объяснили необходимость нового Избирательного кодекса

Нынешняя система выборов в России дискредитирована и не пользуется доверием большинства граждан. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, проблемы может решить новый Избирательный кодекс.

«В последние годы избирательный процесс вызывает огромные нарекания как среди избирателей, так и среди участников избирательных кампаний, то есть и кандидатов, и партий. Почему так происходит? Потому что мы видим, что сейчас происходит зачастую в избирательных комиссиях огромное количество фальсификаций и нарушений избирательного законодательства», – подчеркнул Камнев.

По его мнению, такая ситуация связана с тем, что находящиеся у власти должностные лица, желая избраться, не имеют поддержки среди населения. «Понимают они, что не изберутся легально, они начинают различные махинации. Начинают подговаривать членов избирательной комиссии, действуют через администрации и так далее. В итоге это приводит к тому, что члены избиркомов вынуждены под давлением фальсифицировать выборы. Мы знаем о таких фактах, есть и видео-фиксация, и фото-фиксация таких преступлений», – констатировал он.

«Из-за интересов небольших каких-то чиновников по сути дискредитирована целая избирательная система. То есть это выгодно мелким каким-то чиновникам, но невыгодно всему нашему обществу, государству. В итоге сегодня доверяют избирательной системе менее половины граждан нашей страны. Конечно, это никуда не годится», – заявил депутат.

Камнев обратил внимание, что избирательная система должна соответствовать определенным принципам. «Выборы должны быть абсолютно прозрачными, транспарентными на каждом этапе избирательного процесса – выдвижение кандидатов, агитация, сам день голосования, подведение итогов голосования. ЦИК приняла несколько решений, которые как раз снижают эту транспарентность, открытость. В частности, например, был исключен из избирательного процесса член комиссии с правом совещательного голоса. Именно они брали на себя основной процесс наблюдения за ходом выборов. Теперь их не будет. Это очень плохо», – пояснил он.

При этом депутат отметил, что введение системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) также снижает прозрачность выборов. «В ходе подготовки и принятия этого закона (по ДЭГ), за который голосовала «Единая Россия», (в Госдуму) приходил представитель от ЦИК. На прямой вопрос о том, как можно проверить результаты голосования, он ответил – «никак». Получается, что при подведении итогов на утро после выборов мы все видим результат голосования на мониторах и нам говорят – вот это реальность, с которой мы теперь будем жить. А как это проверить, насколько это соответствует действительно волеизъявлению избирателей? Это сделать невозможно. Мы обращались в суды, пытались оспорить ДЭГ, но при нынешнем избирательном законодательстве это невозможно. Поэтому в своем проекте Избирательного кодекса, мы решительно отметаем ДЭГ», – уточнил он.

В то же время парламентарий подчеркнул, что нынешнее избирательное законодательство препятствует возможности быть выдвинутым в качестве кандидата, а также «свободно встречаться и агитировать избирателей». «Сейчас это тоже практически под запретом. Ни депутаты, ни кандидаты не могут свободно встретиться с избирателями, отчитаться о своей работе, потому что это все теперь подпадает под закон о проведении массовых публичных мероприятий. Это в корне неверно. Мы все эти вопросы, нюансы исправляем в своем Избирательном кодексе», – сообщил он.

«Мнение наших граждан об избирательной системе нужно исправлять, уровень доверия нужно повышать, особенно это важно в преддверии больших выборов, которые нас ожидают и в этом году, и президентских выборов в следующем году», – заключил Камнев.

22 февраля фракция КПРФ внесла в Госдуму проект нового Избирательного кодекса. В документе предлагается сохранить смешанную систему выборов, днем выборов установить третье воскресенье марта, вернуться к однодневному голосованию с отказом от ДЭГ и выборов вне помещений для голосования. Предполагается также отказ от использования нечестных политических технологий, в том числе так называемого «паровоза». Кроме того, предлагается отменить муниципальные фильтры, установить принцип неизменности избирательного законодательства в период выборов, отказаться от формирования избирательных участков с количеством избирателей более трех тысяч человек.

Москва, Мария Соколова

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