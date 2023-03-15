Wildberries создает очаг напряженности в период СВО: в Госдуму вызвали представителей маркетплейса

Конфликтная ситуация вокруг Интернет-магазина Wildberries перестала быть внутренним делом компании, поскольку создает очаг напряженности в России в период проведения специальной военной операции. Как сообщил первый заместитель руководителя фракции «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев, представителей популярного маркетплеса вызвали на переговоры в Госдуму.

«Забастовка, объявленная владельцами пунктов выдачи заказов Wildberries, только на первый взгляд может казаться внутренним делом бизнеса. С одной стороны, мы видим крупнейшую российскую коммерческую компанию, заменившую нам западные маркетплейсы. СМИ и госчиновниками она подается примером успешного ведения бизнеса. С другой стороны, уже дошло до забастовки. Раньше в СМИ сыпались жалобы от кладовщиков Wildberries. Сегодня забастовку объявляют уже те, кто вроде бы являются партнерами компании», – пояснил парламентарий.

По его словам, речь идет не только о сотнях предпринимателей, но еще о десятках тысяч москвичей и жителей других городов РФ, которые рискуют не получить уже оплаченные заказы. «Нужен ли нам такой очаг напряженности в столице России во время проведения СВО? Вопрос риторический. Конечно нет! Тут бы вмешаться профсоюзам, но у Wildberriеs их нет. Значит, профсоюзом для Wildberriеs станет Государственная Дума», – подчеркнул Гусев.

Депутат отметил, что в результате предварительных переговоров принято несколько решений. В частности, фракция «эсеров» намерена подготовить поправки в законы по односторонним изменениям договоров, подобных тем, что у Wilberries с пунктами выдачи заказов. «Второе, наши юристы внимательно изучат юридическую сторону конфликта. При необходимости, сделаем запросы в Федеральную антимонопольную службу, и Генпрокуратуру. Третье, на следующей неделе вынесем вопрос на совещание в Федеральной антимонопольной службе. К этому времени у нас будут готовы предложения», – сообщил Гусев.

«С представителями Wildberries встречаемся в Госдуме вечером. Они пообещали прийти с конкретными предложениями», – уточнил депутат.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку сведений о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries в Московской области. Судя по данным СМИ, проблема касается не только столичного региона. Сегодня по всей России началась забастовка операторов пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, сотрудники которых недовольны политикой руководства маркетплейса, а также множеством различных штрафов.

Среди требований бастующих: введение гибкого графика приёмки товаров (сейчас пункты должны это делать круглосуточно); отмена штрафов ПВЗ за возвраты товара и его брак, а также отсутствие привязки рейтинга пункта выдачи к рейтингу региона.

Сообщается об участии в акции тысяч пунктов выдачи заказов. Кроме того, на сайтах объявлений размещено большое количество постов о продаже ПВЗ Wildberries.

Накануне телеграм-канал Baza сообщил, что Wildberries вводит цензуру для владельцев пунктов выдачи заказов. Маркетплейс собирается штрафовать их за распространение «недостоверной или подстрекающей к противоправным действиям информации».

Москва, Светлана Антонова

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