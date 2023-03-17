Банковский кризис в США: Набиуллина назвала возможные последствия для России

Кризис в банковской системе США повышает риски рецессии в мировой экономике и может оказать проинфляционные давление на Россию, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, сам по себе этот новый фактор «добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики». «Сложившаяся ситуация обостряет для западных Центробанков проблему балансировки между целями денежно-кредитной политики и рисками для финансовой стабильности. С одной стороны, мы видим уязвимость финансового сектора по процентному и другим рискам, с другой – текущее инфляционное давление остается повышенным», – пояснила Набиуллина, выступая сегодня на пресс-конференции.

«В комплексе эта ситуация может увеличить риски в мировой экономике, риски рецессии в мировой экономике, несмотря на те сильные данные, которые мы видели в последнее время», – уточнила она.

Как считает глава ЦБ, прямого влияния американской банковской системы на российскую нет. «Для России замедление мировой экономики означает снижение спроса на наши экспортные товары, что может оказать дополнительное проинфляционное давление… Риски для финансовой системы (РФ) незначительны, потому что наша финансовая система меньше связана с мировой системой», – заключила Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

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