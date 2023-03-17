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Пятница, 17 марта 2023, 17:08 мск

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«Черт знает какие…» Набиуллина жестко раскритиковала попытки сделать ипотеку более доступной

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Банк России абсолютно не устраивают «черт знает какие» схемы застройщиков по ипотеке. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции.

«Что касается разных ипотечных схем от застройщика, траншевые ипотеки с возвратом, кэшбэк, нас абсолютно не устраивают эти схемы – черт знает какие! – как вы сказали, согласна с этим», – сказала Набиуллина.

Глава ЦБ обратила внимание, что регулятор «не только мониторит эту систему, но и готов принять решение по ним». «Конечно, мы с этими схемами будем бороться, и я уже говорила, ещё раз повторю: если они будут множиться, то мы будем очень настойчиво выходить в Думу и предлагать принять решения, по которым такие ипотечные программы только возможны в рамках строго описанных законов, чтобы не было никаких отклонений, потому что все эти отклонения идут не на пользу заемщику, а во многом это недобросовестные продажи», – подчеркнула Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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