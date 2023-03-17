«Черт знает какие…» Набиуллина жестко раскритиковала попытки сделать ипотеку более доступной

Банк России абсолютно не устраивают «черт знает какие» схемы застройщиков по ипотеке. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции.

«Что касается разных ипотечных схем от застройщика, траншевые ипотеки с возвратом, кэшбэк, нас абсолютно не устраивают эти схемы – черт знает какие! – как вы сказали, согласна с этим», – сказала Набиуллина.

Глава ЦБ обратила внимание, что регулятор «не только мониторит эту систему, но и готов принять решение по ним». «Конечно, мы с этими схемами будем бороться, и я уже говорила, ещё раз повторю: если они будут множиться, то мы будем очень настойчиво выходить в Думу и предлагать принять решения, по которым такие ипотечные программы только возможны в рамках строго описанных законов, чтобы не было никаких отклонений, потому что все эти отклонения идут не на пользу заемщику, а во многом это недобросовестные продажи», – подчеркнула Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

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