Вице-спикер Госдумы настаивает на выходе России из ВТО, МВФ, МОК и ВОЗ

России необходимо как можно быстрее выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), Международного валютного фонда (МВФ), Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других «клубов по интересам». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его оценке, решение Гаагского суда об аресте главы российского государства является окончательным разрывом прежних отношений Запада и России.

«Всем надо осознать, что наступает эпоха перемен. Мы думали, что ее уже не будет, что этот этап мы уже пережили, но нет. И вот эта эпоха перемен. Она означает, что возврата к прежней жизни уже не будет никогда. Запад все для этого сам делает. И он прошел точку невозврата принятием вот этим самозваным международным уголовным судом решения, направленного против нашего президента», – подчеркнул Толстой.

Парламентарий обратил внимание, что решение Гаагского суда по сути инкриминирует «спасение из-под украинских обстрелов детей». «Конечно, тем кто в Ираке танками закатывал всех в песок, им невдомек, что можно вообще спасать кого-то из-под обстрелов. Но нам задают вопрос: а почему вот именно такое обвинение среди лжи в адрес нашей страны? Можно было какой-то другой еще найти предлог. На самом деле, там надо было бы вести следствие, расследование и доказывать обвинение. А в ситуации с эвакуацией детей из зоны боевых действий ничего доказывать не надо: да, Россия признает – мы эвакуировали детей из зоны боевых действий, чтобы сохранить им жизнь», – пояснил он.

Толстой констатировал, что правовых последствий «эта бумага иметь не будет и не может иметь, но это серьезный вызов». «Это разрыв всех прежних отношений со стороны нынешних западных элит, которые управляются из Вашингтона и Брюсселя. Вызов через структуру западной мягкой силы. А этот суд – это такой же клуб как МОК, ВОЗ, МВФ или Евровидение. Это все клубы по интересам. Мы туда зашли, надеялись на то, что у нас будет там какая-то роль, но нет. И чем быстрее мы это поймем, например, в этом зале, в правительстве наши коллеги это почувствуют, в регионах, тем быстрее мы изменим обстановку в стране и обстановку на фронте, что сейчас принципиально важно», – подчеркнул депутат.

«Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело против членов международного уголовного суда. Но это только необходимый минимум того, как мы должны реагировать на произошедшее. Мы должны решительно и планомерно действовать во всех других возможных направлениях. Например, выйти из ВОЗ, МОК, ВТО, из других вот этих международных клубов, которые сегодня занимаются дискриминацией России. Мы должны забыть уже устаревшие мантры об иностранных инвестициях, строить свою суверенную экономику, рассчитывая исключительно на свои силы», – заключил Толстой.

Напомним, вопрос о выходе России из международных организаций был поднят в Госдуме почти год назад после введения Западом жестких санкций в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Между тем соответствующие решения до сих пор не приняты.

Более того, МИД России, первоначально поддерживавший денонсацию таких соглашений, недавно выступил категорически против выхода из ВТО. «ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов», – поясняли в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Мария Соколова

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