Госдума разрешила участвовать в местных референдумах россиянам, которым в период голосования исполняется 18 лет

Сегодня нижняя палата парламента утвердила в третьем, окончательном чтении право россиян, которым во время многодневного регионального или местного референдума исполняется 18 лет, участвовать в голосовании.

Документ был внесен в Госдуму депутатами Заксобрания Томской области для устранения пробела в законодательстве. Он возник после принятия в 2020 году закона о проведении голосования на референдумах в течение нескольких дней подряд. В нем позволяется участие гражданина, которому в дни референдума исполняется 18 лет, только если плебисцит проводится на всероссийском уровне

Предполагается, что изменения вступят в силу со дня официального опубликования закона.

Москва, Мария Соколова

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