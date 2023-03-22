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Среда, 22 марта 2023, 18:51 мск

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Международные резервы России за месяц сократились почти на 23 млрд долларов

Международные резервы России по данным на 1 марта сократились почти на 23 млрд долларов в сравнении с показателями начала февраля. Об этом сообщается на сайте Центрального банка РФ.

Спустя почти год регулятор возобновил публикацию расширенных показателей по международным резервам государства. В соответствии с информацией, размещенной на сайте регулятора, на 1 февраля резервы составляли $597 млрд 35 млн, а на 1 марта – 574 млрд 246 млн.

При этом резервные активы в иностранной валюте на начало марта $410 млрд 94 млн. Это также меньше февральского показателя ($423 млрд 993 млн).

ЦБ также сообщил, что запас монетарного золота в международных резервах составил 74,9 млн унций и с февраля не изменился. Однако стоимость этого запаса за месяц снизилось до $135 млрд 564 млн, тогда как в феврале она равнялась $143 млрд 942 млн.

В начале марта 2022 года сообщалось, что Россия из-за ограничительных мер, введенных Западом после начала специальной военной операции, лишилась доступа к $300 млрд золотовалютных резервов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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