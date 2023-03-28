Транзит русской нефти через Украину в Венгрию, Чехию и Словакию приносит ей примерно €15 млн ежемесячно. При этом на текущие траты по прокачке уходит половина. Вроде бы небольшие деньги в сравнении с западной помощью. Но «помощь» идёт бартером, ее трудно пилить, а здесь – живые деньги. Кроме того, есть и страх перед ЕС по транзиту нефти.

Парижский суд на днях влез с директивами по прокачиванию нефти турками от «горячо любимых» ими курдов. И в Анкаре послушно выполнили европейское решение! А Украина сейчас целиком зависит от ЕС. Пока тем нужна нефть из России, её будут качать через незалежную, при этом не оставляя себе ни капли. С другой стороны, из той же Венгрии, идёт дизельная труба на Украину и вероятно это ещё одна из причин не останавливать грузопотока нефти во встречном направлении.

Конечно, в Киеве понимают, что для Москвы продажа нефти тоже необходима для приобретения материалов и комплектующих, не производимых экономикой России. Но под влиянием перечисленных обстоятельств, как турки для курдов, украинцы вынужденно продолжают работать на подряде у русских. Обычно недовольных в Киеве «кремлевскими подрядами» успокаивают тем, что на самом деле мировой рынок нефти сообщающийся, и лить нефть можно в любом месте, она все равно просочится в любую точку земли. Вот только заработают на транзите уже не «героические укры», а более сговорчивые поляки или арабы с индусами…

Но во всех этих обстоятельствах есть одно непонятное – почему Украине за транзит переводит деньги от российских нефтяников «Транснефть». Она же отвечает перед потребителями в Европе за диспетчеризацию прокачки по территории Украины и за сохранение качества поставляемой нефти. Такого нет больше нигде, только на нефтепроводе «Дружба». Везде потребитель нефти выстраивает и оплачивает удобный ему маршрут. Изредка это делает продавец, выгадывая на заключённых транзитных сделках и свопах, как например, «Роснефть», продавая в Китай через Казахстан. Но выглядит удивительно, когда нефтепроводчики в лице «Транснефти» собирают с производителей нефти тарифную плату за прокачку по Белоруссии и Украине, а потом передают её своим коллегам в этих странах.

Конечно, эта трубопроводная компания может точно рассчитать тариф, исходя из грузооборота. Но деньги в итоге она платит не свои, а на своих украинских коллег и повлиять-то толком не может. То ли дело европейские грузополучатели в виде Mol или Orlen. Конечно, всем удобно, что за все болит голова у русских. Но и в «Укртранснафта» не любят признаваться, что фактически находятся на подряде у «Транснефти». И недавние бомбёжки нефтепровода «Дружба» в голос «Укртранснафта» не осуждает – тут же объявят русскими агентами. А если деньги будут идти от заинтересованных венгров уже никто не заткнет рот украинцам, что такие обстрелы выгодны только Варшаве…

Москва, Екатерина Попова

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