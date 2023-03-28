В Госдуму внесен законопроект об отмене открепительных удостоверений на выборах

Сегодня в нижнюю палату российского парламента внесен законопроект об упразднении механизма голосования с использованием открепительных удостоверений. Авторы документа мотивируют это невостребованностью.

«Предусматривается отказ от голосования с использованием открепительных удостоверений: развитие механизма «Мобильный избиратель» привело к тому, что на практике институт открепительных удостоверений стал не востребован, а возможность их применения остается лишь в небольшом количестве регионов», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе также оговаривается право для новых регионов РФ самостоятельно устанавливать особенности в правилах проведения выборов. Кроме того, законопроект предусматривает создание специальных избирательных комиссий для подозреваемых или обвиняемых, которые находятся под стражей за границами своего избирательного округа.

Москва, Мария Соколова

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