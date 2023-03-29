Внешний долг России сократился почти на $100 млрд

Внешний долг РФ за год сократился на $101,8 млрд, составив $380,5 млрд на 1 января 2023 года. Об этом говорится в сообщении Банка России.

«Внешний долг Российской Федерации снизился преимущественно вследствие погашения кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, и сокращения задолженности по суверенным ценным бумагам», – пояснил регулятор.

В материалах ЦБ уточняется, что краткосрочные обязательства в общей сумме долга составляют $69,19 млрд, долгосрочные – $311,35 млрд.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»